İran tartışılan kararından döndü Tahran yönetimi, 16-17 Şubat'ta İran'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası Oyunları'na ABD'li güreşçilerin katılmasına izin vereceğini bildirdiF5Haber'de Oku
Fransız askerler silahlarını çaldırdı! Başkent Paris'te gerçekleşen kanlı terör saldırılarından sonra OHAL durumunun geçerli olduğu Fransa'da iki asker kahvaltı yaparken silahlarını çaldırdıF5Haber'de Oku
Propaganda süreleri: AK Parti'ye 30, diğer 3 partiye 20'şer dakika Nisan ayında Türk tipi başkanlık sisteminin oylanacağı referandum öncesi Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun'a göre AK Parti, CHP, MHP ve HDP, radyo ve televizyonda konuşma...F5Haber'de Oku
DEAŞ'a büyük operasyon: 690 gözaltı Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasına yönelik 28 ilde yapılan operasyonda 690 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eyleme hazırlanan, örgüte eleman temin eden, Suriye'ye geçişleri...F5Haber'de Oku
Bakanlık el koydu: Ortada suç var Hürriyet'in dün ‘Olmaz olsun böyle gelenek' manşetiyle duyurduğu, İzmir'in iki köyünde kız çocuklarının kaçırılarak evlendirilmesi haberi büyük yankı uyandırdı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı...F5Haber'de Oku
12-13 yaşındaki kız çocuklarını işte buralardan kaçırıyorlar: Mertlik hattı Burası, İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı iki dağ köyü olan Sırımlı-Olgunlar, kız kaçırma hattı. 12, 13, 14, 15 yaşındaki kızları kaçırıp, bu çocukların anne-babalarını da ‘sus payı'yla susturanların...F5Haber'de Oku
Uzmanlar 4 kez uyarmış: O asansörü durdurun! İstanbul Esenyurt'ta 3 işçinin canını alan asansör kazasının bilirkişi raporuna göre iş güvenlik uzmanları, ‘Bir kaza geliyor' diye 4 kez şirketi uyardı. Ama inşaat sürdü ve o asansör düştü. 3 işçi...F5Haber'de Oku
‘FETÖ, PKK ‘Hayır' diyor' Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Fikirtepe'de katıldığı kentsel dönüşüm temel atma töreninde vatandaşlara, "Neden ‘Evet' dediklerini açıkladı.F5Haber'de Oku
Hem cumhurbaşkanı hem parti başkanı: Buyurun çift başlılık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliğini eleştirerek "Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olduğunda, cumhurbaşkanını kim temsil edecek? Vali mi temsil edecek, üyesi olduğu...F5Haber'de Oku
MHP il il anlatacak MHP, referandum sürecindeki yol haritasını belirlemek için 10 - 12 Şubat tarihlerinde Konya'da Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve milletvekillerini toplayacak.F5Haber'de Oku