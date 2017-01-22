Trump'ın ilk ziyareti CIA merkezine ABD Başkanı Trump, "İlk durağımın burası olmasının sebebi biliyorsunuz, medya ile devam eden bir savaşım var. İstihbarat toplumu ile aramda bir kin olduğunu söylüyorlar. Benim burada olmamın sebebi...

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