Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini kazanan firma belli oluyor! Çanakkale 1915 Köprüsü ve otoyolu ihalesinde teklif veren 4 ortak girişimden kazanan belli oluyor. Projede köprü ile birlikte yaklaşık 80 kilometrelik otoyol inşaatı da yer alıyor.