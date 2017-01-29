Trump'ın geri çevirdiği kişilere Kanada sahip çıktı Kanada hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık özel yetkisini kullanarak sınır ve gümrük kapılarından geri çevirdiği kişilere sahip çıktı.F5Haber'de Oku
İzmir'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var İzmir'in Selçuk ilçesinde, üç otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.F5Haber'de Oku
Engelli ve hamile kamu çalışanlarına kar tatili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada kent genelinde etkisinin gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerine bir gün tatil yapıldığı belirtildi.F5Haber'de Oku
Trump karşıtı imza kampanyasına rekor destek ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'ye resmi ziyaretinin engellenmesi için başlatılan imza kampanyası 800 bine ulaştı.F5Haber'de Oku
Elazığ'da ev yangını: 4 kişi hastaneye kaldırıldı Elazığ'da 4 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.F5Haber'de Oku
Mustafa Akıncı: Kıbrıs'ta son safhaya ulaştık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs'ta kararlı duruşlara ihtiyaç duyulan son safhaya ulaştıklarını belirterek, "Tüm ilgili tarafların olumlu katkılarıyla...F5Haber'de Oku
Bu kirpi baraj durdurdu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün Atatürk Barajı Gölü tünellerindeki çalışmaları, çok az rastlanan ‘sevimli bir canlı' sebebiyle bir süre durduruldu.F5Haber'de Oku
15 Temmuz Gazileri referandumda 'evet' diyecek Beyoğlu'nda öğlen yemeğinde bir araya gelen 15 Temmuz Gazileri referandumda "Evet" diyeceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğe telefon bağlantısıyla katılarak gazileri referandum...F5Haber'de Oku
Gülen okulları ABD Kongresi'nde gündeme geldi ABD'de 140'ı aşan okullarıyla her yıl Amerikan hükümetinden milyonlarca dolar para alarak kendi organizasyonuna akıtan Fethullah Gülen örgütlenmesinin faaliyetleri ABD Kongresi'nde de gündeme geldi.F5Haber'de Oku
Trump ile Suudi Arabistan anlaştı ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı ile Suriye ve Yemen'de güvenli bölge oluşturulması için anlaştı.F5Haber'de Oku