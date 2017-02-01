Bakan Bozdağ'dan Öcalan cevabı Adalet Bakanı Bozdağ, HDP'li Öztürk'ün Abdullah Öcalan ile ilgili önergesini yanıtladı.F5Haber'de Oku
Brexit Yasa Tasarısı'nda ilk oylama yapıldı İngiltere Parlamentosunda, ülkenin AB'den ayrılma (Brexit) sürecini başlatacak 50. maddeyi işletme yetkisinin hükümete devredilmesini öngören yasa tasarısının ilk oylaması yapıldı.
İş adamı kazada hayatını kaybetti İzmir'de üretim tesisinde forkliftin çarptığı iş adamı hayatını kaybettiF5Haber'de Oku
Eski CIA Başkanı Petraeus: ABD'nin 20. yüzyılda kurduğu dünya düzeni tehdit altında CIA eski başkanı David Petraeus, ABD'nin 20. yüzyılda kurduğu dünya düzeninin "Rusya, Çin, aşırıcı dini gruplar ve siber tehlikeler" tarafından tehdit altında olduğunu söyledi.
İşte ABD'nin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın dışişleri bakanı olmasını sağlayacak karar ABD senatosunda onaylandı.F5Haber'de Oku
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında ilave 3 bin konuta daha onay vermesini kınadı.
"ABD'nin kurduğu dünya düzeni tehdit altında" ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) eski başkanı David Petraeus, ABD'nin 20. yüzyılda kurduğu dünya düzeninin "Rusya, Çin, aşırıcı dini gruplar ve siber tehlikeler" tarafından tehdit altında...F5Haber'de Oku
Türk geliştiriciden yerli mobil oyun! Türk geliştirici tek başına Android için Heroes Attack: Alien Shooter oyununu geliştirdi. Heroes Attack: Alien Shooter'ın detayları haberimizde.F5Haber'de Oku
ABD'nin yeni dışişleri bakanı Tillerson Exxon Mobil şirketinin eski CEO'su Rex Tillerson'ın dışişleri bakanı olarak atanması kararı ABD senatosunda onaylandı.F5Haber'de Oku
ABD İran'a ateş püskürdü ! ABD, İran'ın balistik füze denemesinin tehdit oluşturduğunu söyleyerek çok sert uyarılarda bulundu.F5Haber'de Oku