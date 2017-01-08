Müezzinoğlu: Her emeklimiz mutlaka promosyonunu alacaktır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müeezinoğlu, "Çok net söylüyorum, Emekli Sandığından emekli maaşı alan her dosya, muhatap olduğu karşılığındaki rakamı mutlaka alacaktır. Emeklilerimiz bu...