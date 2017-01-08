Ortaköy saldırısında şehit olan polisin Mersin'deki ailesi yasta Terör saldırısında şehit düşen polis memuru Burak Yıldız'ın Mersin'deki ailesine acı haber verildi. Burak Yıldız'ın, geçtiğimiz günlerde İstanbul Vodafone Arena yakınındaki terör saldırısında şehit...F5Haber'de Oku
2 - 8 Ocak 2017 haftalık burç yorumları 2 - 8 Ocak 2017 haftalık burç yorumları - Demet BaltacıF5Haber'de Oku
Endonezya'da yolcu taşıyan teknede yangın çıktı: 23 ölü Endonezya'da 247 kişiyle Tidung Adası'na hareket eden teknenin alev alması sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti.
'Bu yası hepimiz tutarsak terörü yeneriz' TBMM Başkanvekili Hamzaçebi, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Böylesi olayların tüm toplumu birleştirmesi gerekir. Bu yası hepimizin tutması gerekir. Bu yası...
Müezzinoğlu: Her emeklimiz mutlaka promosyonunu alacaktır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müeezinoğlu, "Çok net söylüyorum, Emekli Sandığından emekli maaşı alan her dosya, muhatap olduğu karşılığındaki rakamı mutlaka alacaktır. Emeklilerimiz bu...F5Haber'de Oku
Gece kulübünde çalışan garson saldırıda hayatını kaybetti İstanbul Ortaköy'deki bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında kulübün garsonlarından Kenan Kutluk da hayatını kaybetti. Kutluk'tan geriye eşiyle ve gece kulübüne gelen ünlülerle çektirdiği...F5Haber'de Oku
2017'de 706 kilometrelik otoyol ve 41 tünel! Dev projelerin hayata geçeceği 2017'de 06 kilometrelik otoyol inşa edilecek, 68 kilometrelik toplam 41 tünel tamamlanacak.F5Haber'de Oku
2017'de sabırsızlıkla beklenen en iyi filmler ve fragmanları! 2017'de sabırsızlıkla beklenecek en iyi filmler! İşte en iyi film fragmanları!F5Haber'de Oku
Yunus Emre Enstitüsü 2016'da 1 milyon kişiye ulaştı Yunus Emre Enstitüsü, 2016'da dünyanın pek çok ülkesinde toplam bin faaliyetiyle 1 milyona yakın kişiye ulaştı.
Gece kulübünde katliamı yapan saldırgan kameralara yansıdı İstanbul Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Gece 01.30 sıralarında Noel baba kıyafetli 1 kişi, kapının önündeki polisi şehit ederek...