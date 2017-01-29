Bu kirpi baraj durdurdu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün Atatürk Barajı Gölü tünellerindeki çalışmaları, çok az rastlanan ‘sevimli bir canlı' sebebiyle bir süre durduruldu.