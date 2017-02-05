Uzmanlar 4 kez uyarmış: O asansörü durdurun! İstanbul Esenyurt'ta 3 işçinin canını alan asansör kazasının bilirkişi raporuna göre iş güvenlik uzmanları, ‘Bir kaza geliyor' diye 4 kez şirketi uyardı. Ama inşaat sürdü ve o asansör düştü. 3 işçi...