Kazadan 5 saat sonra fark edildiler Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan hamile kadınla eşi, 5 saat sonra fark edildi.F5Haber'de Oku
Van'da şüpheli paketten bebek çıktı! Van'ın İpekyolu ilçesinde şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, puset içinde terk edilmiş 20 günlük kız bebek buldu.F5Haber'de Oku
Chapecoense kazadan sonra ilk maçına çıktı Kolombiya'da meydana gelen uçak kazasında 19 futbolcusunu ve teknik ekibini kaybeden Brezilya ekibi Chapecoense, hazırlık maçında Palmeiras ile karşılaştı.
Gambiya'daki seçimleri kaybeden Jammeh ailesiyle ülkeden ayrıldı Batı Afrika ülkesi Gambiya'da seçimleri kaybeden Yahya Jammeh'in ailesiyle ülkeden ayrıldığı bildirildi.
Trump'ın ilk ziyareti CIA merkezine ABD Başkanı Trump, "İlk durağımın burası olmasının sebebi biliyorsunuz, medya ile devam eden bir savaşım var. İstihbarat toplumu ile aramda bir kin olduğunu söylüyorlar. Benim burada olmamın sebebi...
Avatar Atakan: Bu tabloyu yapan çocuk kör oldu Avatar Atakan nişanlısıyla birlikte gittiği resim sergisinde bir tablonun önüne geçerek çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından Cem Yılmaz repliğiyle paylaştıF5Haber'de Oku
Küçük Ceylan: Beni dinimle vurmaya çalışıyorlar Dört kez Umre'ye giden, arabesk yıldız Ceylan, insanlar bilmeden çok kul hakkı yemelerinden şikayetçi.F5Haber'de Oku
Şüpheli paket sanıldı puset içinde bebek çıktı Van'ın İpekyolu ilçesinde şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, puset içinde terk edilmiş 20 günlük kız bebek buldu.F5Haber'de Oku
Hamilelerin yememesi gereken balıklar Hamile kadınlara için zararlı olabilecek balık türlerinin listesi yayınlandı.F5Haber'de Oku
İkinci el otoya garanti zorunluluğu geldi İkinci el motorlu kara taşıtının satışını yapan veya satışına aracılık eden işletmelere, taşıtın motor ve şanzıman gibi parçalarına satış tarihinden itibaren belli bir süre veya kilometre için...F5Haber'de Oku