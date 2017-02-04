Louvre saldırganında Türkiye vizesi Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins, Louvre Müzesi'nde devriye gezen askerlere saldıran zanlıya ilişkin, son bilgileri kamuoyu ile paylaşarak, "29 yaşında ve Mısırlı olduğu belirlenen...F5Haber'de Oku
Kim yaptıysa büyük bir alçaklık Başbakan Yıldırım, sosyal medyada, Başbakanlık tarafından yayımlandığı öne sürülen genelgeye ilişkin "Kim yaptıysa, büyük bir alçaklık yapmış" dedi.F5Haber'de Oku
ABD'de Türk gemisine ajan baskını ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ajanları, New Jersey'de Türk kargo gemisine yaptıkları baskında yıllardır ABD'ye insan kaçakçılığıyla suçlanan kaptan ve başmakinisti tutukladılar. Bir gizli tanığın...F5Haber'de Oku
Atina: En iyi komşunuzuz YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, son günlerde Ege'de tırmanan gerginlikten Türkiye'yi sorumlu tutmakla birlikte, tansiyonun düşmesine yönelik açıklamalar yaptı.F5Haber'de Oku
Alevilik Alman Parlamentosu'nda ALMAN Parlamentosu ibadethanesinde dini cemaat olarak Alevilik de temsil edilecek. Katolik, Protestan, Yahudilik, İslam ve çeşitli mezheplerin temsil edildiği ibadethanede Alevilik için de bir köşe...F5Haber'de Oku
Halka sordu: 'Evet'e hazır mıyız Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Mersin Şehir Hastanesi'nin açılışını yaparken referandum için meydanlardan "evet" oyu istedi. Erdoğan, "Nisan ayında sandık geliyor, sandıkta ‘evet'e hazır mıyız?...F5Haber'de Oku
Türkiye'ye özel bir uygulama yapılmaz ALMANYA'dan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında NATO'da görevli yaklaşık 40 Türk askerin yaptığı sığınma başvurusu konusunda konuşan Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Türkiye'ye özel bir...F5Haber'de Oku
Bırakın rejim değişmesini siz kafayı değiştirin BAŞBAKAN Binali Yıldırım, anayasa değişikliğiyle ilgili eleştirilere, "Efendim diyorlar ki rejim değişiyor. Ne rejimi kardeşim bırakın rejim değişmesini, siz kafayı değiştirin. Güzel işler yapmaya...F5Haber'de Oku
Kadınlar yeniden göklerde KADINLARIN, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev almalarına getirilen sınırın kaldırılmasının ardından ilk adım atıldı.F5Haber'de Oku
Himmet akademisi FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin soruşturmada 89 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede, 17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya'ya 5 bin akademisyen üzerinden...F5Haber'de Oku