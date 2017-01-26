Tümer Metin yeni aşkını Instagram'dan açıkladı Tümer Metin, oyuncu Gamze Topuz ile olan birlikteliğini resmiyete döktü!F5Haber'de Oku
'Jennifer Lopez aldatıldı' iddiası! Yaklaşık bir ay önce Rihanna'nın eski sevgilisi Drake ile ilişkilerini sosyal medyadan duyuran Jennifer Lopez'in, sevgilisi tarafından porno yıldızı Rosee Divine'la aldatıldığı iddia edildi.F5Haber'de Oku
Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini kazanan firma belli oluyor! Çanakkale 1915 Köprüsü ve otoyolu ihalesinde teklif veren 4 ortak girişimden kazanan belli oluyor. Projede köprü ile birlikte yaklaşık 80 kilometrelik otoyol inşaatı da yer alıyor.F5Haber'de Oku
Suriyeli doktorlara 'özel' çalışma izni Sağlık Bakanı Akdağ, "Türkiye'deki Suriyeli doktorlar ve Suriyeli sağlık çalışanlarına, Suriyeli misafirlere bakmak üzere bir anlamda özel bir çalışma izni vereceğiz." dedi.F5Haber'de Oku
Alex'in biyografisi 3 Şubat'ta raflarda Türkiye'de merakla beklenen Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın biyografi kitabı, ön satışa çıktı. Kitap 3 Şubatta raflarda olacak.F5Haber'de Oku
Gaziantep'te Bylock'tan 25 kişi tutuklandı Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 25'i tutuklandı.
Yapay zeka cilt kanserini teşhis edebiliyor Bilim adamları tarafından yapay zekanın cilt kanseri teşhisinde doktorlar kadar iyi olabileceğini ortaya koydu.
Cani anneden kan donduran sözler İstanbul'da 40 günlük bebeğini silahla vurduktan sonra denize atan anne, adliyeye sevk edilirken, "Oğlum var onu da öldüreceğim sonra" dedi.F5Haber'de Oku
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde intihar girişimi Polis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki üst geçidin korkuluklarına çıkan şahsı bir anlık dalgınlığından faydalanarak korkuluklardan indirdi
Amonyum nitrat gübre aklanamadı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik potasyum nitrat ve sodyum nitrat gübrelerinin satışının tamamen serbest bırakıldığını ve yüzde 33'lük amonyum nitrat gübresinin tarımsal amaçlı kullanımını...F5Haber'de Oku