Şahan Gökbakar'dan tartışılan sahneyle ilgili açıklama Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Recep İvedik 5 filminin fragmanında yer alan Azerbaycanlı sporcuyla yaptığı müsabakaya dair sahneyle ilgili açıklama yaptı.
Barzani, anlaşmazlıklara son vermek için görevden ayrılıyor Sputnik'in haberine göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanlık Ofisi Sözcüsü Kefah Mahmud, Başkan Mesut Barzani'nin bir uzlaşma bulmak ve ülkedeki siyasi anlaşmazlıklara son vermek için görevini...F5Haber'de Oku
Azeri kökenli akademisyenden 'Recep İvedik 5' tepkisi Şahan Gökbakar'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Recep İvedik 5' filminin fragmanı dün akşam yayınlandı. Giresun Üniversitesi'nin Azeri kökenli akademisyeni Prof. Dr. Aygün Attar filme...
FETÖ'nün adliye imamları yakalandı Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "adliye imamları" oldukları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Ahmet Hakan ekrana kravatlı mı çıktı, kravatsız mı? Ahmet Hakan, az önce Kanal D Ana Haber anchorman'i olarak ekrana çıktı. Peki haberleri kravatlı mı, kravatsız mı sunuyor? İşte cevabı!F5Haber'de Oku
Alex Tuncay Şanlı'nın yeni yaşını kutladı Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, eski takım arkadaşı Tuncay Şanlı'nın doğum gününü unutmadı.
'Evrende en az 2 trilyon galaksi olabilir' Gök bilimciler, kozmosun ışığını dünyaya ulaştırabilen nesnelerden oluşan bölümü olan gözlenebilir evrende en az 2 trilyon galaksi olduğunu ileri sürdü.F5Haber'de Oku
Osmanlı taraftarı Beşiktaş'ın Mustafa Kemal tezahüratını ıslıkladı Osmanlıspor taraftarı, maç öncesi Beşiktaşlı taraftarların 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' tezahüratını ıslıkladı.F5Haber'de Oku
Van'da hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı Van'da hakkında kesinleşmiş 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandıF5Haber'de Oku
Yeni mezunların maaşının yarısı devletten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yeni mezun üniversite öğrencilerinin maaşlarının yarısını bir yıl boyunca devletin ödeyeceğini söyledi.