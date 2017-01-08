Tepki çeken paylaşıma soruşturma İzmir Adliyesi'ne geçen perşembe günü düzenlenen hain saldırıda PKK'lı 2 teröristle mermisi bitinceye kadar çatıştıktan sonra şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile ilgili bir kliniğin sosyal medya...