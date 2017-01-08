Tatilde spordan vazgeçmediler Stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ile sevgilisi Beren Benan, karın tadını yeni yıl tatili için gittikleri İsviçre'de çıkardı.F5Haber'de Oku
Hastane sosyal medyadaki iddiaları yalanladı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumunun iyi seyrettiği açıklandı.
Laiklere hakaretle suçlanan Müdür İskender Çınar açığa alındı Nevşehir'de sosyal paylaşım sitesinden laiklere hakaret edip Cumhuriyet yerine hilafetin getirileceğini savunduğu iddia edilen orta okul müdürü İskender Çınar açığa alındı.F5Haber'de Oku
Hayat kurtarmak için dondurucu soğukta denize atladı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, psikolojik sorunları bulunan bir kişi denize atlayarak intihara kalkıştı. Şahıs, dondurucu soğuğa rağmen denize atlayan polis memuru tarafından kurtarıldı.
Milli Savunma Bakanı Fikiri Işık'tan Başika Kampı açıklaması Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Irak Genelkurmay Başkanı'nın Ankara'ya davet edildiğini açıkladı...F5Haber'de Oku
Borsada kısa vadede değişim beklenmiyor SPK Beklenti Anketine göre, katılımcıların yüzde 57'si önümüzdeki ay BIST 100 endeksinde değişim beklemiyor.F5Haber'de Oku
İbrahim Tatlıses'in kızı isyan etti İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, hakkında çıkan haberlere böyle isyan etti.F5Haber'de Oku
Pınar Karşıyaka'ya kar engeli! FIBA'dan erteleme istediler... Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın deplasmanda Le Mans'la mücadele edecek Pınar Karşıyaka, İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle Fransa'ya gidemediği için müsabakanın...F5Haber'de Oku
Tepki çeken paylaşıma soruşturma İzmir Adliyesi'ne geçen perşembe günü düzenlenen hain saldırıda PKK'lı 2 teröristle mermisi bitinceye kadar çatıştıktan sonra şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile ilgili bir kliniğin sosyal medya...F5Haber'de Oku
O isimden sert sözler ! "Türkiye Kobani'yi dağıtırım demeli" Eski Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesi Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, PKK hakkında açıklama yaptı.F5Haber'de Oku